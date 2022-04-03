RAMAZAN İMSAKİYE
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Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor
03.04.2022 08:59

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Bolu’da, dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ederken, heyelan sonrası bölgenin durumu havadan görüntülendi. Olay, dün saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan D100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

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