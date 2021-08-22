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Heybeliada'da yanan bölge havadan görüntülendi

Heybeliada'da yanan bölge havadan görüntülendi
22.08.2021 14:12
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Heybeliada'da dün öğle saatlerinde başlayan yangın büyük bir çaba sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yeşil yerini griye bıraktı. Heybeliada'nın son hali havadan görüntülendi.


Heybeliada'da dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yeşilin yerini griye bıraktığı Heybeliada'nın son hali ve soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.
Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 40 dakika boyunca etkili oldu. Gün boyunca hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Adaya giriş ve çıkışlar normale döndü. Öte yandan mavi ve yeşilin birleştiği Heybeliada'nın yanarak küle dönen kısmı ise havadan görüntülendi.

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