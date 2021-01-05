Her şey bir anda oldu! Cayır cayır yandı...

İstanbul Silivri'de park halinde bulunan bir midibüs bir anda alevler içinde kaldı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, araç kullanılamaz hale geldi.
Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Alibey Mahallesi Terminal yanında bulunan midibüste saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Midibüs kullanılamaz hele gelirken, yangının çıkış sebep araştırılıyor.