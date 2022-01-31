Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren hemşire Şebnem Köker'in ölümüne dair geçen aylarda olay yerinde keşif çalışması gerçekleştirildi.

CANSIZ MANKEN AŞAĞI ATILDI

Keşif sırasında cansız manken pansiyonun üçüncü katından aşağıya bırakıldı.

Bu sırada bir kişi cep telefonu kamerası ile kayıttaydı.

Kamera görüntülerine cansız mankenin bırakıldığı anlar yansıdı.

O anlar saniye saniye kaydedildi.

ŞEBNEM KÖKER OLAYI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Timuçin Bayhan üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisinin uyuduğu sırada Köker'in aşağıya atladığını iddia etmişti.

Mahkeme ara kararında sanık Bayhan'ın tutuklu yargılanma talebini de reddetmişti.

BABADAN İSYAN: BANA YALAN SÖYLÜYOR DİYOR 4 KERE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, "Sanık içerde dördüncü kez ifadesini değiştiriyor. Biz başından beri aynı ifadeyi veriyoruz ve bana yalan söylüyorsun diyor.

Mahkeme heyeti bunu kabul ediyor ve adamı tutuklamıyorlar. Yeniden söylüyorum, müebbet hapis istenen bir insan nasıl serbest kalabiliyor, nasıl tutuklanmıyor. Neyi bekliyorlar" şeklinde konuştu.

Aile avukatı Nevraz Zeliha Sığın, "Şuçlamanın mahiyeti gereği insan öldürmekten suçlanan bir şahıs şu an dışarda. Diyecek çok fazla bir şey yok.

Tutuklanması gerekirdi. Mahkeme tutuklamama kanaatini kullandı. Hatalı olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm delilleri mahkemeye sunduk.

Kriminal inceleme gelince maddi gerçeklikler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha dosyada da eksiklikler var, kriminal raporlar ve adli tıp kurumu raporu gelecek. Bunlar gelince gerçekler ortaya çıkar ve katiller dışarda kalmaz" dedi.