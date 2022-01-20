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Hayvansever Alman kadının aracına taşlı saldırına bulunan şahıs yakalandı

Hayvansever Alman kadının aracına taşlı saldırına bulunan şahıs yakalandı
20.01.2022 16:44

OTOMATİK OYNAT

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Jandarma ekipleri Sokak...

Antalya'nın Alanya ilçesinde hayvansever Alman kadın Nicola Sevindi'nin aracına taşla saldırarak camlarını kıran şahıs yakalandı. Şahsın covid testinin pozitif çıkması sonucu jandarma ekipleri tarafından tulum giyilerek adliyeye sevk edildi. Alanya'ya yerleşerek Bektaş Mahallesi'nde büyük bir arazi kiralayan Alman Nicola Sevindi kendisini hayvan bakımına adadı. Çiftliğinde at eşek ve çok sayıda köpek besleyen Nicola, iki gündür yaşadığı olaylar sebebiyle diken üstünde. Nicola, dün sabah kalktığında ise aracının tüm camlarının parçalandığını gördü. İki gün arayla aracına yapılan saldırıların ardından çok korktuğunu söyleyen Nicola Sevindi, "Ben bu insanlara ne yapıyorum. Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık bana yardım etsin yetkililer. Kendi hayatımdan değil ancak hayvanlarımın hayatımdan endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

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