Hayatlarının en güzel haberini yaptılar, öldü sanılan yaşlı kadını canlı şekilde buldular

Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplarken dağda kaybolan Emine Aksoy’u 100 saat sonra sağ olarak bulan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hüseyin Yılmaz ile TRT muhabiri Murat Demirbilek, hayatlarının en güzel haberini yaptı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini zanneden ve hatta ölüm haberi anonsunu çeken gazeteciler, Aksoy’un bir anda doğrulmasıyla büyük sevinç yaşadı. Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy’dan, 7 Kasım Pazar günü sabah saat 11.00 sıralarında oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu Ercek Dağı’nın 4,5 gün boyunca didik didik aranmasına rağmen bulunamayan ve artık ümitlerin tükendiği Emine Aksoy, arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz ve TRT muhabiri Murat Demirbilek tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Ölüm anonsunu çekiyorlardı Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini düşünerek ölüm haberinin anonsunu çekmeye başlayan gazeteciler, yaklaştıkları kadının bir anda doğrulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Korku ve sevinci bir anda yaşayan gazeteciler, ot yiyerek yaşama tutunan yaşlı kadınına ilk müdahaleyi yaptı. Günler sonra birilerinin kendine ulaşmasından dolayı duygusal anlar yaşayan yaşlı kadın, çektiği acı ve yorgunluğuna rağmen güçlükle de olsa başından geçenleri anlatmaya gayret etti. Aksoy’a su ve yiyecek ikram eden gazeteciler, ekiplere de haber vererek düşme sonucu kolu kırılan ve yüzünde zedelenmeler oluşan yaşlı kadının hastaneye sevkini sağladı.