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Hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
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Hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 09:11

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Gürel, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulunmuştu. Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenmişti. Gürel, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi esnasında Gürel'in gündüz saatlerinde bir süre kalbi durmuş ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürülmüş ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı.


Bu gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybeden Gürel'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin hastanede yaptığı çalışmaların ardından, polis ekipleri nezaretinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

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