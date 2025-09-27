PODCAST
Hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 19:01
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
