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Havalimanı’nda Galatasaray kafilesine coşkulu karşılama

Havalimanı’nda Galatasaray kafilesine coşkulu karşılama
27.01.2023 20:22

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Spor Toto 1. Lig’de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Ordu-Giresun Havalimanı’nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Ordu Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Takımın gelmesiyle birlikte bekleyen kalabalık büyük coşku yaşarken, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Ardından sarı-kırmızı kafile havalimanından ayrılarak, Giresun’un Piraziz ilçesindeki bir otele hareket etti.

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