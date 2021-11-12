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Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan'da araç camları buz tuttu

Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan'da araç camları buz tuttu
12.11.2021 10:20
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Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Erzincan'da park halindeki araçların camları buz tuttu. Yüksek kesimlerde Munzur ve Keşiş dağlarının zirvelerine kar yağmasının ardından Erzincan kent merkezinde de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı. Gece saatlerinde Erzincan’da termometreler eksi 2 dereceyi gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerin de buz tuttuğu kentte sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi.

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