HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yağış uyarısı | 2 Temmuz 2020 il il hava sıcaklıkları

02.07.2020 09:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Ardahan çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Rize çevreleri, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van ve Ağrı çevrelerinin, bugün öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık