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HAVA DURUMU! Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

HAVA DURUMU! Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı
19.06.2021 19:50
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Haziran ayının sonuna doğru yaklaşırken yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Havaların ne zaman ısınacağı merak edilirken meteorolojiden flaş bir uyarı daha geldi. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.


Haziran ayının sonuna doğru yaklaşırken yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Havaların ne zaman ısınacağı merak edilirken meteorolojiden flaş bir uyarı daha geldi.

KUZEY, İÇ VE BATI KESİMLERİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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