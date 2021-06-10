HAVA DURUMU |Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

10 Haziran 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Haziran 2021 Perşembe hava durumu tahminleri....