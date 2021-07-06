HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Temmuz ayı ile birlikte havaların iyice ısınması beklenirken yurt genelinde sağanak yağılar etkisini gösteriyor. Havaların nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı daha geldi. Meteoroloji birçok bölgesi sağanak ve gök gürültülü sağanaklara karşı uyarırken yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiğini bildirdi. İşte o uyarılar ve 5 günlük hava durumu raporu...

Yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı daha geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

FIRTINA VE SELE KARŞI UYARI

Yağışların yarın bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Yağışların ayrıca yarın Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara bölgesinin doğu kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve yeryer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

İŞTE TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

7 Temmuz hava durumu raporu

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11 Temmuz hava durumu raporu