HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illerimiz için 3 Haziran sağanak yağış uyarısı

03.06.2020 09:56

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 3 Haziran Çarşamba yurt genelinde hava durumu.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve Muğla dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, arlıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu