HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 2 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 2 Kasım il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.









KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.