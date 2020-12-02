HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kar ve sağanak uyarısı | 2 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 2 Aralık il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu,doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı









AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu









İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı









ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı





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