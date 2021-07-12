HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul'a sıcak uyarısı!

Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlarken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İşte Türkiye geneli 5 günlük hava durumu raporu...
13 TEMMUZ HAVA DURUMU
14 TEMMUZ HAVA DURUMU
15 TEMMUZ HAVA DURUMU
16 TEMMUZ HAVA DURUMU
17 TEMMUZ HAVA DURUMU