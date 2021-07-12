HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul'a sıcak uyarısı!

Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlarken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İşte Türkiye geneli 5 günlük hava durumu raporu...

13 TEMMUZ HAVA DURUMU



14 TEMMUZ HAVA DURUMU

15 TEMMUZ HAVA DURUMU

16 TEMMUZ HAVA DURUMU

17 TEMMUZ HAVA DURUMU