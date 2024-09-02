Eylül ayının girişiyle birlikte kuvvetli yağışla karşılaşan vatandaşlar haftanın ilk iş gününde "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni tahminlerde İstanbul dahil 6 ile sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul'da beklenen yağış için saat veren Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu