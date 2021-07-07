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HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı!

HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı!
07.07.2021 23:15
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl oalcak? İşte hava durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusunda hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yağışların Kocaeli'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'nin Kandıra ve Kartepe ilçeleri ile Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA HAVA DURUMU

Çarşamba Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 29°C

Perşembe Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 17°C 29°C

Cuma Parçalı Bulutlu 18°C 30°C

Cumartesi Az Bulutlu 17°C 31°C

Pazar Az Bulutlu 17°C 30°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 21°C 29°C

Perşembe Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 28°C

Cuma Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 29°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 22°C 29°C

Pazar Parçalı Bulutlu 21°C 30°C

İZMİR HAVA DURUMU

Çarşamba Parçalı Bulutlu 24°C 34°C

Perşembe Sıcak 25°C 35°C

Cuma Sıcak 24°C 35°C

Cumartesi Sıcak 24°C 35°C

Pazar Sıcak 24°C 35°C

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