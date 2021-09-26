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HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı! Sıcaklıklar yükseliyor | 26-30 Eylül

HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı! Sıcaklıklar yükseliyor | 26-30 Eylül
26.09.2021 13:42
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Sobn dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasının bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık




26 EYLÜL PAZAR 2021 HAVA DURUMU

27 EYLÜL PAZARTESİ 2021 HAVA DURUMU

28 EYLÜL SALI 2021 HAVA DURUMU


29 EYLÜL ÇARŞAMBA 2021 HAVA DURUMU

30 EYLÜL PERŞEMBE 2021 HAVA DURUMU

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