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HAVA DURUMU | Kar İstanbul'un kapısına dayandı! İstanbul'a kar yağacak mı?

HAVA DURUMU | Kar İstanbul'un kapısına dayandı! İstanbul'a kar yağacak mı?
08.02.2022 16:57

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul’a doğru ilerliyor. Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

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