HAVA DURUMU | İstanbul güne sağanak yağışla uyandı! Meteorolojiden 32 il için sarı kodlu uyarı

Son dakika hava durumu haberi! İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor. D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'la birlikte 32 il için sarı kodulu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 21 Haziran hava durumu raporu.