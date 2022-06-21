Haberler Yaşam Videoları HAVA DURUMU | İstanbul güne sağanak yağışla uyandı! Meteorolojiden 32 il için sarı kodlu uyarı

HAVA DURUMU | İstanbul güne sağanak yağışla uyandı! Meteorolojiden 32 il için sarı kodlu uyarı

HAVA DURUMU | İstanbul güne sağanak yağışla uyandı! Meteorolojiden 32 il için sarı kodlu uyarı
21.06.2022 08:04

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:02
İstanbul Büyükçekmece'de...
Yaşam 05:12
Ataşehir'de eczacı Ayşenur...
Yaşam 12:54
Sosyal medya bu camiyi...
Yaşam 01:03
Kimya fabrikasında çıkan...
Yaşam 02:12
Ziraat yangını ormana sıçradı
Yaşam 02:29
Ehliyetsiz kadın sürücü kaza...
Yaşam 01:11
17 yaşındaki motokuryenin can...
Yaşam 01:06
Bisikletliyle giderken...
Yaşam 02:27
Şarampole uçan araçta can...
Yaşam 04:01
Eski sevgililer kalplerinden...
Yaşam 03:25
Türkiye'nin konuştuğu olayda...
Yaşam 02:01
YKS'ye geç kalan öğrenciden...

Son dakika hava durumu haberi! İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor. D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'la birlikte 32 il için sarı kodulu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 21 Haziran hava durumu raporu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA