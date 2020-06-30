HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı! 30 Haziran il il hava durumu tahminleri

30.06.2020 09:21

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 11°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık