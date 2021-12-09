HAVA DURUMU | AFAD ve Meteoroloji'den o illere peş peşe uyarı! Yarına dikkat! Kuvvetli geliyor

Hava durumu nasıl olacak? AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında o iller yarın için uyarıldı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli; Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da batı kesiminde yine şiddetli rüzgar etkili olacak. Cuma gecesi başlayacak fırtına, pazar akşama kadar etkili olacak. Rüzgarının hızının yer yer saatte 100 kilometreyi bulması bekleniyor.