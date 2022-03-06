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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti
06.03.2022 12:04

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde asma köprüde video çekerken göle düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yenişehir Gölü'ndeki asma köprüde video çekmek isteyen Suriye uyruklu Recep El Reşit (18) dengesini kaybederek suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD dalgıç ekiplerinin genci bulmak için yaptığı çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan Hatay Büyükşehir İtfaiyesi dalgıç ekipleri, gencin cansız bedenini bularak gölden çıkardı.

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