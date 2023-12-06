SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 09:39 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 09:46

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosiklet otomobile ok gibi saplandı: O anlar kamerada

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobilin dönüşü yaptığı esnada motosikletin ok gibi saplandığı anlar kameraya yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Musa Kazım Arıkan Bulvarında dönüş yapmak isteyen otomobille, K.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dörtyol ilçe hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sürücü Mersin’de tedavi edilmek üzere sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 50 şüpheli yakalandı
06.12.2023Çarşamba
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı
06.12.2023Çarşamba
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
06.12.2023Çarşamba
Aksaray'da seyir halindeyken alev topuna döndü!
06.12.2023Çarşamba
Edirne’de can pazarı: Yangında mahsur kalanları kurtarmak için saniyelerle yarıştılar
05.12.2023Salı
Bunlar da Var
Dilan Polat’ın yardımcısı Şule gözaltına alındı! 00:13
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı!
06.12.2023Çarşamba
5 aylık enflasyon farkına göre kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam oranları 07:05
İşte meslek meslek zam oranları
06.12.2023Çarşamba
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada 02:34
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada
06.12.2023Çarşamba
Safir 15. bölüm fragmanı: “Annemin adını ağzına alma!” 00:39
Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
06.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA