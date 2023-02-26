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Hatay'dan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi personeli İstanbul’a döndü

Hatay'dan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi personeli İstanbul’a döndü
26.02.2023 16:59

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İstanbul’dan deprem bölgelerine giden 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi personeli Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak ile Hatay’dan dönüş yaptı.Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Deprem bölgelerine giden arama ve kurtarma ekipleri görevli oldukları illere geri dönmeye başladı. Hatay’da görev süreleri tamamlanan 25 kişilik AFAD ve 14 kişilik sağlık ekibi personeli Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçak ile İstanbul Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı. Ekipler, arkadaşları tarafından karşılanarak alanda hazır bulunan araçlarına bindi.

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