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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024, 09:42

Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Dağlı idaresindeki traktör, zeytin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada 18 yaşındaki traktör sürücüsü Ali Dağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ali Dağlı'nın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cenaze aracı tarafından Dağlı'nın cansız bedenini morga kaldırıldı.

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