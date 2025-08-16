Hatay’da traktör şarampole devrildi: Sürücü altında sıkıştı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı. Devrilip ters dönen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Beşikgöl mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve ters döndü. Traktörün altında sıkışan sürücü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.