Hatay’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 19:23

Hatay'ın Payas ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden 31 PV 374 plakalı otomobil ile Mustafa D. yönetimindeki 31 ANZ 920 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi, ambulansla hastaneye kaldırılmadan önce olay yerinde yapıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Bölgedeki trafik akışı normal seyrine dönerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.