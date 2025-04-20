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Hatay’da tehlikeli anlar kamerada! Ölümüne eğlenceye 7 bin 672 TL ceza
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Hatay'da tehlikeli anlar kamerada! Ölümüne eğlenceye 7 bin 672 TL ceza

Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:13:12

İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkiisinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. Canını hiçe saymadan motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri şahsı tespit etti. Ölüme yolculuk yapan şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 7 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.

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