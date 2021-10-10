Haberler Yaşam Videoları Hatay'da sevgilisinin satırla darbettiği Elif D.'nin ilginç talebi! Kendisini darbeden erkek arkadaşının serbest kalmasını istedi

Hatay'da sevgilisinin satırla darbettiği Elif D.'nin ilginç talebi! Kendisini darbeden erkek arkadaşının serbest kalmasını istedi

Hatay'da sevgilisinin satırla darbettiği Elif D.'nin ilginç talebi! Kendisini darbeden erkek arkadaşının serbest kalmasını istedi
10.10.2021 15:58
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Hatay'da dün tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde 17 yaşındaki kız arkadaşı Elif D.'yi satırla darbeden 24 yaşındaki Oğuzhan K. gözaltına alınmıştı. Olay tüm Türkiye'de ses getirirken tavla oynayıp olaya müdahale etmeyen kişiler de tepki çekmişti. Ancak bugün çok daha ilginç bir olay yaşandı. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.’ye sarılmak isterken polis engelledi. Oğuzhan K.’nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.

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