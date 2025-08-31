Hatay’da serinlemek isteyen 12 yaşındaki Emre denizde boğuldu

Hatay'da serinlemek için denize giren 12 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte serinlemek isteyen 19 yaşındaki Alahattin Güler ve 12 yaşındaki Emre Güler denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısına kapılan iki kişi çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi denize girerek kurtarma çalışması yaptı. Sahilden çıkarılan Alahattin ve Emre Güler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak küçük Emre, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 19 yaşındaki Alahattin Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.