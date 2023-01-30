Hatay'da sahilde yürüyüş yapan kişiye köpekler saldırdı

Hatay İskenderun'da sahilde yürüyüşe çıkan 41 yaşındaki Abdurrahim Özdemir'i sokak köpekleri bacağından ısırdı.
Hatay İskenderun'da sahilde yürüyüşe çıkan 41 yaşındaki Abdurrahim Özdemir'i sokak köpekleri bacağından ısırdı.
İskenderun ilçesinde sahilde yürüyüşe çıkan 41 yaşındaki Abdurrahim Özdemir, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Sol bacağından yaralanan ve eşofmanı da parçalanan Özdemir, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu.
Çok korktuğunu ve neye uğradığını şaşırdığını anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: