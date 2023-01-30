Hatay'da sahilde yürüyüş yapan kişiye köpekler saldırdı

İskenderun ilçesinde sahilde yürüyüşe çıkan 41 yaşındaki Abdurrahim Özdemir, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Sol bacağından yaralanan ve eşofmanı da parçalanan Özdemir, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu.

"3 köpek havlayarak gelip ısırdı"

Çok korktuğunu ve neye uğradığını şaşırdığını anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: