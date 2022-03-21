Haberler Yaşam Videoları Hatay’da polisten kaçan otomobilden el bombası attılar

Hatay’da polisten kaçan otomobilden el bombası attılar

Hatay’da polisten kaçan otomobilden el bombası attılar
21.03.2022 23:31

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:31
20 ton su yüklü TIR devrildi
Yaşam 01:19
Rus milyarder Abramoviç'in...
Yaşam 02:23
İlker Reis Yunan tacizini bir...
Yaşam 00:20
Önce kadını öldürdü sonra...
Yaşam 03:44
Göle düşen köpeği montuyla...
Yaşam 00:32
Karlı yolda kayan araba...
Yaşam 02:31
Zincirleme kazada bacakları...
Yaşam 01:52
Lise önünde çıkan kavgada...
Yaşam 01:16
Polisi bile şaşırtan...
Yaşam 02:58
Silivri’de kartpostallık kar...
Yaşam 03:59
Alkollü sürücü park halindeki...
Yaşam 00:22
Mardin’de feci kaza

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Patlamayan el bombasının, incelendikten sonra imha edileceği öğrenildi.

Yaşam Videoları

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışma sırasında, içerisinde 2 kişi bulunan beyaz renkli otomobilden şüphelenen polis ekibi, araç sürücüsünün 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı, kaçtıkları sırada yol kenarına el bombası attı. Attıkları el bombası patlamazken, iki şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı.

İsimleri açıklanmayan iki şüpheliyi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin attığı el bombası ise incelenmek üzere uzman ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

SON DAKİKA