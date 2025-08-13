Hatay'da orman yangının etkili olduğu bölgede evler tahliye ediliyor

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde ormanlık çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye kısa sürede müdahaleye başlasa da alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi'nde evler boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarıyla ve ekiplerin sağladığı araçlarla bölgeden tahliye edildi.



Mahalle sakinleri yangının hızla büyüdüğünü söyleyerek evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdiler.