Hatay’da motosikletli genç tırla çarpıştı: 1 ölü

Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 16 yaşındaki Emirhan A. isimli genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Özkul Çolak Caddesi üzerinde 57 AGC 073 plakalı motosikletiyle ilerleyen Emirhan A., aynı yönde seyreden 33 DFB 120 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından Emirhan A.'nın cansız bedenini cenaze aracıyla morga kaldırdı.
Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.