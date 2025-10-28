Hatay'da minibüs dolusu göçmen yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan minibüs Dörtyol-Erzin karayolu üzerinde durduruldu.



Durdurulan araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 20 göçmen şahıs yakalandı.



Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan aramalarda tespit edilen 20 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.