Hatay'da minibüs dolusu göçmen yakalandı

Hatay takibe alınan minibüste, 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan minibüs Dörtyol-Erzin karayolu üzerinde durduruldu.


Durdurulan araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 20 göçmen şahıs yakalandı.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yapılan aramalarda tespit edilen 20 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

