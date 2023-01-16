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Hatay'da meşrubat yüklü tır ile öğrenci servisi çarpıştı, 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Hatay'da meşrubat yüklü tır ile öğrenci servisi çarpıştı, 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı
16.01.2023 18:05

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Kaza, Hassa ilçesi Gülken Mahallesi'nde trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü Can Yüksek yönetimindeki 31 SA 887 plakalı tır ile Muhammet Küçük idaresindeki 31 S 36 04 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve serviste bulunan 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda bulunan meşrubatların yola dökülmesi sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

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