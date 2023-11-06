amandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yıkım için gelen ekipler, kepçe ile çalışmalara başladı. Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra bina bir anda çöktü.

Ortalığı toz bulutu kaplarken, çevrede de büyük panik yaşandı. Binanın yıkılması ile kepçe operatörü son anda manevra yaparak kurtuldu

Binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıkım çalışması esnasında kepçenin hamlesi ile binanın bir anda yıkıldığı anlar yer aldı. Görüntülere olay sonrası etrafı toz bulutunun kaplaması ve yaşanan panik anları da yansıdı.