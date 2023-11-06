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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 19:18 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 23:29

Hatay'da kontrollü yıkım sırasında bina kepçenin üstüne böyle çöktü

Hatay'da depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepenin üzerine çöktü. Çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kepçe operatörü son anda canını kurtardı.

amandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yıkım için gelen ekipler, kepçe ile çalışmalara başladı. Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra bina bir anda çöktü.

Ortalığı toz bulutu kaplarken, çevrede de büyük panik yaşandı. Binanın yıkılması ile kepçe operatörü son anda manevra yaparak kurtuldu
Binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıkım çalışması esnasında kepçenin hamlesi ile binanın bir anda yıkıldığı anlar yer aldı. Görüntülere olay sonrası etrafı toz bulutunun kaplaması ve yaşanan panik anları da yansıdı.

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