Hatay’da Kaza Anları Kamerada: Araç Parçalara Ayrıldı, Sürücü Fırladı

Hatay'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına son 3 ayda yansıyan kaza görüntüleri dikkat çekti. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, trafik kurallarına uymama, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı görüldü. Kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada ise sürücünün açılan kapıdan düşerek yaklaşık 10 metre uzağa savrulması dikkat çekti. Bir başka kazada kontrolden çıkarak kayan otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. O sırada aracının arkasındaki eşyaları kontrol eden sürücü ise yara almadan kurtuldu. Diğer bir göründe de ise kavşağa yaklaşırken kontrolden çıkan hafif ticari araç refüjü aşarak devrildi. Devrilen aracın altından yaralanmadan çıkan köpek kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Başka bir görüntüde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen şahsa motosikletin çarpması yer aldı. Diğer görüntüye de yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli scooter sürücülerinin yaşadığı kazalar yansıdı.