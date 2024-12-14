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Hatay’da kamyonetin yaşlı adamı ezdiği feci kaza kamerada
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Hatay'da kamyonetin yaşlı adamı ezdiği feci kaza kamerada

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 11:03

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin yolda yürüyen yaşlı adamı ezdiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde geri geri manevra yapan bir kamyonet, yolda yürüyen 85 yaşındaki A.M. isimli yaşlı adama çarparak ezdi. Yaşlı adamın kamyonetin altında kaldığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri, yaşlı adamı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ayağında kırık olduğu ve ameliyata girecek olduğu öğrenildi.

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