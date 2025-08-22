Hatay'da iş makinasının dokunuşuyla 4 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.