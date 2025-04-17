Hatay’da fren kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 17.04.2025 01:49:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 01:52:30

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Alayı mevkiinde meydana gelen kazada, Haci A. yönetimindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, fren arızası nedeniyle duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından arazöz, üst geçidin duvarına çarparak durmaya çalıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen arazözde sıkışan iki kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, arazöz sürücüsü Haci A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi ve hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş olay yerine gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.