PODCAST CANLI YAYIN
Hatay’da fren kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Hatay’da fren kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 17.04.2025 01:49:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 01:52:30

Denizciler Alayı mevkiinde fren arızası yaşayan arazöz, otomobile ve duvara çarptı. Kazada sürücü Haci A. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ağır yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Alayı mevkiinde meydana gelen kazada, Haci A. yönetimindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, fren arızası nedeniyle duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından arazöz, üst geçidin duvarına çarparak durmaya çalıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen arazözde sıkışan iki kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, arazöz sürücüsü Haci A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi ve hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş olay yerine gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
İzmit’te motosiklet kazası: 2 yaralı
17.04.2025Perşembe
Edirne’de yaya geçidinde kaza kamerada: 2 yaralı
17.04.2025Perşembe
Edirne’de trafik kazası: 4 yaralı
17.04.2025Perşembe
Denizli’de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
17.04.2025Perşembe
Hindistan'daki feci kaza kamerada: Otobüs önündeki araçları biçti! 4 ölü 4 yaralı
16.04.2025Çarşamba
Bunlar da Var
🔴 Damadıyla kaçan kaynana ile damat canlı yayınında gözaltına alındı 🚨 03:20
🔴 Damadıyla kaçan kaynana ile damat canlı yayınında gözaltına alındı 🚨
15.04.2025Salı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma 02:06
Kayınvalidesini hamile bıraktı
15.04.2025Salı
Samsun Canik’te kadın cinayeti: Cani koca 3 çocuk annesi Emine Akpınar’ı kurşun yağdırarak öldürdü! 02:38
Canik'te kan donduran kadın cinayeti!
16.04.2025Çarşamba
Hastane rektöründen Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama: ’’Hayati tehlikesi devam ediyor!’’ 01:12
Hastane rektöründen Önder açıklaması: ''Hayati tehlikesi devam ediyor!''
16.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN