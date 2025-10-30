Hatay’da feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu! 1 ölü

TEKER PATLADI OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada bir kadın hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

ÜÇ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 31 AUS 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araçta bulunan üç kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ İKİ KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde M.U. isimli kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Araç sürücüsü M.Ö. ve yolcu H.Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.