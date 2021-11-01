Haberler Yaşam Videoları Hatay’da fabrika yangını

Hatay’da fabrika yangını

Hatay’da fabrika yangını
01.11.2021 18:27
Ana Sayfa 01:03
Kalp Yarası 18. bölüm ön...
Ana Sayfa 01:18
Hoparlörün içine gizlenmiş 2...
Ana Sayfa 01:13
Araç bakımlarında kritik...
Ana Sayfa 02:01
Çalınan aracı bulunan...
Ana Sayfa 00:19
3 kişinin yaralandığı trafik...
Ana Sayfa 01:01
Denizden babam çıksa yerim"...
Ana Sayfa 01:14
Bakan duyurdu! Çiftçiye...
Ana Sayfa 02:26
Fiyatı 5 lira! Artvin Hopa'da...
Ana Sayfa 00:19
'Ölmek istemiyorum'
Ana Sayfa 00:21
Aleyna Tilki'nin annesi Havva...
Ana Sayfa 00:14
Berk Oktay’ın eski eşi Merve...
Ana Sayfa 00:42
'Eşim bana eskort ayarladı'

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir fabrikada yangın çıktı. Antakya’daki Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik dönüşüm ve ahşap kapı üretim fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden fabrika çalışanları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın içerisini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar oluştu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA