RAMAZAN İMSAKİYE
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Hatay'da devrilen ATV’nin sürücüsü öldü! İşte o anlar…

Hatay'da devrilen ATV’nin sürücüsü öldü! İşte o anlar…
27.04.2021 22:38
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde ATV aracının kontrolden çıkarak devrildiği ve sürücünün hayatını kaybettiği kazada anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaza, 2 gün önce Yeşilada Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda meydana gelmişti. Mehmet U. yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet U., ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet U., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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