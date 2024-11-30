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Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı
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Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 12:16

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan apartmanın müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.


Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.


Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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