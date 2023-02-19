Haberler Yaşam Videoları Hatay’da deprem anı gemi kamerasında

Hatay’da deprem anı gemi kamerasında

Hatay’da deprem anı gemi kamerasında
19.02.2023 13:52

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:16
Yaşanan depremlerde 4 katlı...
Yaşam 02:43
Kahramanmaraş’ta hafriyat...
Yaşam 03:17
Yaralı depremzede anlattı;...
Yaşam 01:38
Tartıştığı şahsı sokak...
Yaşam 02:24
Kahramanmaraş’ta 5.1...
Yaşam 02:34
İzmir’de Miraç Kandili...
Yaşam 02:14
Asrın felaketinden geriye...
Yaşam 03:21
Hatay'da çifte mucize!...
Yaşam 04:31
Hatay'da 12 yaşındaki Osman,...
Yaşam 04:31
Avustralyalı gazeteci Allyson...
Yaşam 02:43
Kahramanmaraş merkezli deprem...
Yaşam 04:11
Pendik'te 'Yardım TIR'ı yolu...

Hatay’da depremin ilk anlarına ilişkin İskenderun Limanı’nda bir gemiye ait güvenlik kamerası görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gökyüzündeki ışık parlamaları da yer aldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay İskenderun’da limanda demirlemiş bir geminin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntının başlamasıyla geminin adeta beşik gibi hareket etmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise gökyüzündeki ışık parlamaları da yer alıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA